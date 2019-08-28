Савичев: хотелось бы продлить удовольствие, которое доставляет нам лидерство

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал успешное выступление своей команды в Олимп-ФНЛ, а также возможность выхода в РПЛ.



«Возможно, сейчас какое-то давление испытаем, поскольку до завершения первого круга сыграем со всей первой семёркой. Минувший отрезок тоже был тяжёлый — 5 матчей за 16 дней, однако мы справились.



Проверим свои лучшие качества в предстоящих играх с сильнейшими командами. Хотелось бы продлить удовольствие, которое доставляет нам лидерство. В каждом матче будем играть на победу. Хотя не скажу, что до этого мы взяли лёгкие очки — напрягаться приходится со всеми.



В команде мы пока глобальную задачу не обсуждали. Главное — подготовка к каждому матчу и стремление в нём побеждать. Но если выдержим темп, задачу поставят. А что касается предстоящих соперников, то каждый из них может претендовать на повышение в классе — в первую очередь благодаря уровню футбола.



Ничего невозможного нет. Просто если ставить задачу и выходить в РПЛ, то хотелось бы, чтобы была инфраструктура. Имею в виду стадион. Наша арена на Восточной улице скоро закрывается на реконструкцию до 2022 года.



Отсутствие стадиона – не повод отказываться от выхода в РПЛ. Если будем идти по дистанции так же бодро, почему бы не замахнуться на РПЛ? – приводит слова Савичева Sportbox.

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