Неймар снялся в испанском криминальном сериале
Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что принял участие в новой части популярного испанского криминального сериала «Бумажный дом». Бразильский игрок получил роль в некоторых эпизодах нового сезона сериала, который будет показан на платформе Netflix. Сцены с участием Неймара были сняты ещё в начале года.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» Неймара.
Ранее сообщалось, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ». В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
«Барселона» и «ПСЖ» не договорились по Неймару в ходе переговоров 27 августа
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