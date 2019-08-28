Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймар снялся в испанском криминальном сериале

Неймар снялся в испанском криминальном сериале
Футбол / Франция 0

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что принял участие в новой части популярного испанского криминального сериала «Бумажный дом». Бразильский игрок получил роль в некоторых эпизодах нового сезона сериала, который будет показан на платформе Netflix. Сцены с участием Неймара были сняты ещё в начале года.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «твиттере» Неймара.

Ранее сообщалось, что Неймар изъявил желание покинуть «ПСЖ». В сезоне-2018/19 бразильский нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

«Барселона» и «ПСЖ» не договорились по Неймару в ходе переговоров 27 августа
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент