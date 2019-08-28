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«Милан» хочет купить полузащитника «Ривера» Мартинеса – цена € 22 млн

«Милан» хочет купить полузащитника «Ривера» Мартинеса – цена € 22 млн
Футбол / Италия 0

Полузащитик «Ривер Плейт» Лукас Мартинес может перейти в «Милан», если переговоры, которые уже ведутся между клубами, завершатся для аргентинца положительно. Главный вопрос – сумма сделки. И клуб из Буэнос-Айреса требует за Мартинеса не менее € 22 млн. Именно такая сумма фигурирует в контракте игрока в качестве отступных, сообщает TyC Sports.

«Милан» хочет укрепить свой состав Мартинесом для борьбы в Серии А, которая уже началась в минувшие выходные, 25 августа. Времени на переговоры практически нет, поскольку трансферный рынок закрывается 2 сентября.

Мартинес – воспитанник клуба «Ривер Плейт». Лукас дебютировал в аргентинском клубе в 2016 году. В 2017 году он забил свой первый гол в матче с «Альдосиви». Дважды становился обладателем Кубка Агрентины. В 2018 стал обладателем Суперкубка Аргентины.

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