Переход Неймара в «Барселону» стал ближе

Вчера, 27 августа, «Барселона» и «ПСЖ» продолжали переговоры по трансферу форварда Неймара. Хотя соглашение пока не было достигнуто, спортивный директор каталонского клуба Хавьер Бордас признал, что прогресс в обсуждении возможного возвращения бразильца всё же был достигнут.
«Соглашения о трансфере нет. Это правда. Пока нет. Но, думаю, мы стали ближе к переходу Неймара. Обсуждаем ли с «ПСЖ» денежный вопрос? Конечно», — приводит слова Бордаса AS.
Помимо «Барселоны» заполучить Неймара хочет «Реал». У клубов остаются считаные дни, чтобы совершить трансфер.
По информации источника, представители «Барселоны» настроены оптимистично и рассчитывают завершить трансфер до 2 сентября. Каталонский клуб предложил «ПСЖ» € 170 млн, которые планирует выплатить в несколько траншей. Парижане запросили € 100 млн, а также потребовали включить в сделку вингера Усмана Дембеле и защитника Нелсона Семеду.
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