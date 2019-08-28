«Краснодар» договорился с «Рубином» о трансфере Сорокина за € 4 млн

«Краснодар» договорился с «Рубином» о трансфере защитника Егора Сорокина. Как сообщает «Бизнес online», руководители клубов в минувшее воскресенье уже закрыли все вопросы о переходе, остались лишь формальности. При этом защитник останется в составе казанской команды как минимум до зимы. Сумма трансфера составила € 4 млн плюс бонусы от дальнейшей продажи игрока.



В составе «Рубина» оклад Сорокина был около 20 млн рублей в год, в «Краснодаре» он вырастет до 40-50 млн рублей. Отмечается, что у Сорокина нет агента, поэтому клубы договаривались напрямую, а посредником выступил Алексей Рыскин – агент и спортивный директор «Ростова».

Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» в зимнее трансферное окно хотел подписать контракт с Сорокиным. Клубы достигли договорённости о переходе, но сам футболист отказался покидать казанский клуб.