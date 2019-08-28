Капитан донецкого «Шахтёра» публично попросил отпустить его в «Рому»
Бразильский нападающий донецкого «Шахтёра» Тайсон выразил желание покинуть свой нынешний клуб ради перехода в «Рому». Футболист публично попросил руководство «Шахтёра» дать добро на трансфер.
«Дайте мне уйти. Спасибо богу за всё. Мне предоставляется уникальная возможность», — написал бразилец в своём «инстаграме».
В сезоне-2018/19 Тайсон провёл 35 за «Шахтер» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и 15 ассистами.
Отметим, что «Рому» в настоящее время тренирует Пауло Фонсека, ранее возглавлявший «Шахтёр» и работавший вместе с Тайсоном. Римляне в новом сезоне стартовали в Серии А с ничьей в домашней игре с «Дженоа» (3:3).
Ранее стало известно, что «Шахтёр» потребовал у «Ромы» за Тайсона € 30 млн.
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