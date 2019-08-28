Ибрагимович: если нужен «Манчестер Юнайтед», то я здесь

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что готов вернуться в АПЛ. Форвард переехал в США из «Манчестер Юнайтед» в 2018 году.



«Я лев, а не человек. Лев всё ещё рычит. Я ещё легко мог бы играть в Премьер-лиге. Если нужен «Манчестер Юнайтед», то я здесь. Но сейчас я в «Гэлакси», и это то, на чём я концентрируюсь. Я делал свою работу в Европе. Мне понравилось. У меня есть 33 трофея, которые я выиграл, и, надеюсь, смогу выиграть что-то здесь, и тогда мы увидим, где я закончу карьеру. Я слежу, как играет «МЮ». Видел последний матч с «Кристал Пэлас», и если бы они забили пенальти, это была бы другая игра», — цитирует шведа Mirror.

В последних трёх матчах 37-летний швед забил шесть голов — по дублю в каждой из встреч. Всего в чемпионате MLS Златан забил 22 гола в 22 матчах. Это позволяет ему занимать вторую строчку в списке бомбардиров.