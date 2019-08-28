Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Будогосский: прыщавые журналисты снижают привлекательность судейской профессии

Будогосский: прыщавые журналисты снижают привлекательность судейской профессии
Футбол / РПЛ 0

Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о проблемах с притоком новых судей в российском футболе.

«Рекомендательные списки готовятся от межрегиональных объединений? Здесь дела обстоят плохо. Как по количеству, так и по качеству кандидатов. Задача регионов — включить максимальное количество своих судей. За качество никакой ответственности нет.

Отмечаю: сегодня резко снижается интерес к судейству. Сужу об этом по количеству подаваемых заявлений в наш центр. Молодые люди не идут в арбитраж.

Причин несколько. Порой оголтелые разнузданные публикации прыщавых юнкоров от журналистики в ряде пожелтевших интернет-изданий. Эти бравые пацаны-потиражники, не зная предмет, выливают в Сеть помои домыслов. Кому из молодых людей захочется оказаться на месте судьи даже в перспективе?

Вторая причина — непривлекательность сегодня судейской профессии. Бывшие игроки не идут в судейство. За десятилетия мы выхолостили уважение к арбитру и его работе.

Во многом здесь считаю виноватой прессу, сформировавшую негативный образ судьи в обществе», — цитирует Будогосского «Спорт-экспресс».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент