Источник: ЦСКА ведёт переговоры с «Тамбовом» по трансферу Гогуа

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что в ближайшее время московский ЦСКА может подписать контракты с несколькими новыми футболистами.

«В ближайшие дни в ЦСКА должны появиться новички. Клуб активно ведёт работу сразу по нескольким направлениям. Одно из них — защитник „Тамбова“ Седрик Гогуа. Все стороны сделки находятся в постоянном контакте и ведут активные переговоры. Гогуа и его представители уже уведомили „Тамбов“ о том, что Седрик намерен покинуть клуб. Ближайшие дни должны стать ключевыми в этой истории», — написал Арустамян в телеграм-канале.

По данным «Чемпионата», у ЦСКА большой интерес к футболисту «Тамбову» и переговоры между сторонами действительно ведутся. Гогуа летом подписал с тамбовской командой контракт на один год.