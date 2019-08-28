Селюк: сделки с ЦСКА по Гогуа пока нет, «Тамбов» — очень непредсказуемый клуб

Дмитрий Селюк, агент защитника «Тамбова» Седрика Гогуа, прокомментировал информацию, согласно которой его клиент может перейти в ЦСКА уже нынешним летом.

Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что все стороны сделки находятся в постоянном контакте и ведут активные переговоры, а Гогуа и его представители уже уведомили «Тамбов» о том, что Седрик намерен покинуть клуб.

«Пока никакой сделки с ЦСКА по Гогуа нет, как такового предложения тоже. «Тамбов» — очень непредсказуемый клуб. Дело в том, что сейчас все стороны пробуют и обсуждают разные варианты. Может, к концу дня ясность наступит», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Гогуа летом подписал с тамбовской командой контракт на один год.