Селюк: сделки с ЦСКА по Гогуа пока нет, «Тамбов» — очень непредсказуемый клуб
Дмитрий Селюк, агент защитника «Тамбова» Седрика Гогуа, прокомментировал информацию, согласно которой его клиент может перейти в ЦСКА уже нынешним летом.
Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что все стороны сделки находятся в постоянном контакте и ведут активные переговоры, а Гогуа и его представители уже уведомили «Тамбов» о том, что Седрик намерен покинуть клуб.
«Пока никакой сделки с ЦСКА по Гогуа нет, как такового предложения тоже. «Тамбов» — очень непредсказуемый клуб. Дело в том, что сейчас все стороны пробуют и обсуждают разные варианты. Может, к концу дня ясность наступит», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Гогуа летом подписал с тамбовской командой контракт на один год.
Источник: ЦСКА ведёт переговоры с «Тамбовом» по трансферу Гогуа
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