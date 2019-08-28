«Барселона» подыскивает Ракитичу новый клуб. Среди вариантов — «Ювентус» и «ПСЖ»
Хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может покинуть каталонский клуб уже этим летом. Об этом сообщает Sport.es.
Видимых вариантов для продолжения карьеры у 31-летнего футболиста два. Основным вариантом, который рассматривает «Барселона», является включение Ивана в сделку по трансферу Неймара из «Пари Сен-Жермен».
Если же парижане откажутся от Ракитича, он может перебраться в туринский «Ювентус», который готов взять его в годичную аренду. В таком случае «Барселона» хочет включить в сделку пункт об обязательном выкупе футболиста следующим летом.
Что касается самого Ракитича, то он хотел бы продолжить карьеру в составе испанского гранда. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
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