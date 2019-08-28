Билеты на гостевой сектор отборочного матча Кипр — Россия стоят 820 рублей

В воскресенье, 13 октября, в Никосии на стадионе ГСП пройдет отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между национальными сборными Кипра и России. Начало в 19:00 по московскому времени.



«Обращаем ваше внимание, что в день матча билеты продаваться не будут, как в России, так и на территории Кипра. Стоимость билета — 820 рублей», — говорится на официальном сайте Российского футбольного союза.

После четырёх туров в отборочной группе I сборная России занимает второе место, набрав девять очков. Киприоты, имея в активе три балла, располагаются на пятой позиции.

Календарь отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года можно посмотреть на «Чемпионате».