Гацкан вернулся в общую группу, Комбаров тренируется по индивидуальной программе

Сегодня игроки «Крыльев Советов» провели очередную тренировку в рамках подготовки к матчу с «Динамо». Занятие проходило на натуральном поле клубной базы и продолжалось около полутора часов. Тренировка включала в себя игру разминку, игру в квадраты и двухсторонку.
К игре с «Динамо» готовятся все игроки, за исключением Тараса Бурлака, который проходит восстановление от повреждения. В общую группу вернулся Денис Якуба, прошедший полную реабилитацию после травмы. Также к тренировкам с командой приступил Геннадий Киселёв, восстановившийся после болезни. Александр Гацкан, пропустивший матч со «Спартаком» из-за повреждения, сейчас занимается в общей группе. Защитник «Крыльев» Владимир Полуяхтов в игре со «Спартаком» получил перелом носа, но полноценно готовится к поединку с «Динамо». Дмитрий Комбаров пока занимается по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба самарской команды.
Матч «Крылья Советов» – «Динамо» состоится в пятницу, 30 августа на «Самара Арене».
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