СМИ: Месси из-за травмы пропустит ещё один месяц

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустит ещё один месяц из-за травмы. Напомним, что форвард получил травму икроножной мышцы в ходе предсезонной подготовки. Процесс восстановления уже вынудил его пропустить предсезонный тур по США и стартовые матчи чемпионата Испании.

Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинский футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны», однако RAC1 сообщает, что восстановление Месси затягивается. Официальной информации от каталонского клуба на данный момент пока не было.

Месси уже пропустил два матча «Барселоны» — с «Атлетиком» (0:1) и «Бетисом» (5:2). Из-за повреждений последнюю игру в Примере также пропустили Луис Суарес, Усман Дембеле и Нето.