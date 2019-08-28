В Испании опровергли, что Месси выбыл из строя ещё на месяц
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не получил рецидив травмы, а информация о том, что футболист пропустит ещё месяц, не соответствует действительности. Об этом в социальной сети сообщил журналист Onda Cero Radio Альфредо Мартинес.
«Медицинская служба „Барселоны“ отрицает, что у Лео Месси случился рецидив и что он выбыл на месяц. На самом деле вчера он тренировался в тренажёрном зале», — написал Мартинес в «Твиттере».
Напомним, что форвард получил травму икроножной мышцы в ходе предсезонной подготовки. Процесс восстановления уже вынудил его пропустить предсезонный тур по США и стартовые игры чемпионата Испании. Месси уже пропустил два матча «Барселоны» в Примере — с «Атлетиком» (0:1) и «Бетисом» (5:2).
СМИ: Месси из-за травмы пропустит ещё один месяц
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