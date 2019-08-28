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«Бери» исключен из английской футбольной лиги, где играл 125 лет подряд

«Бери» исключен из английской футбольной лиги, где играл 125 лет подряд
Футбол / Англия 0

«Бери» исключён из Английской футбольной лиги и лишён профессионального статуса. Об этом сообщил официальный сайт лиги. «Бери» принимал участие в лиге 125 лет подряд.

Клуб из пригорода Манчестера, который испытывал большие финансовые проблемы, не смог предоставить гарантии и найти покупателей до нужного срока. Клуб, который был основан в 1885 году, в нынешнем сезоне так и не сыграл ни одного из запланированных пяти матчей чемпионата, а также не принял участие в первом раунде Кубка лиги.

Таким образом, турнир в третьем английском дивизионе продолжат 23 клуба. Отметим, что последним клубом, который был исключен из футбольной лиги, был «Мейдстон Юнайтед». Это случилось в 1992 году.

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