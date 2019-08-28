Видео: Азмун разбудил Малкома лозунгом мадридского «Реала»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун опубликовал шуточное видео в своём «инстаграме». Иранец пытается разбудить экс-игрока «Барселоны» Малкома выкриком болельщиков мадридского «Реала» «Хала Мадрид». Бразилец в это время спит в восстановительной камере.



«Хала Мадрид»! Доброе утро!» — кричит Азмун.

Видео доступно на «Чемпионате»

Напомним, Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом этого года. Его трансфер обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока предположительно составит € 6,5 млн за сезон.

Последний матч «Зенита» с «Ахматом» Малком пропустил из-за травмы. Сообщается, что футболист не сможет помочь команде в течение полутора месяцев.