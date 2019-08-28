Вандалы сделали надпись «Pogba Out» возле тренировочного поля «МЮ»

Вандалы сделали надпись «Pogba Out» на недавно установленном знаке рядом с тренировочным полем «Манчестер Юнайтед».



Предупреждающий знак призывает фанатов не останавливать футболистов для получения автографов. На знаке написано: «Игрокам не разрешается останавливаться и подписывать автографы из-за опасности на дороге. Не собираться». Сегодня неизвестные нанесли красной краской фразу «POGBA OUT», сообщает The Sun.

Фотография доступна в «твиттере» The Sun.

Ранее Погба открыто заявил, что хотел бы покинуть «Манчестер Юнайтед». Намерения футболиста подтвердил его агент Мино Райола.



«Реал» вёл переговоры о трансфере Поля в течение нескольких месяцев, но так и не сумел договориться с «МЮ». По информации СМИ, «красные дьяволы» требовали у «сливочных» за француза более € 150 млн.