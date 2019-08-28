ЦСКА опубликовал видео в память о Перхуне, который умер 18 лет назад
ЦСКА в социальной сети опубликовал видео в память о бывшем вратаре команды Сергее Перхуне. Вратарь получил травму во время матча против «Анжи», который проходил 18 августа 2001 года. Он столкнулся головами с нападающим Будуном Будуновым. Перхун скончался 28 августа 2001 года от отека головного мозга.
«Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна», – говорится в официальном «твиттере» московского клуба.
В 1994 году в составе юношеской сборной Украины Перхун ездил на чемпионат Европы в Северную Ирландию и вернулся оттуда с бронзовой медалью. Затем ему пришлось продолжить карьеру в молдавском «Шерифе», а в 2001 году голкипер заключил контракт с ЦСКА. Перхун провёл в составе ЦСКА 13 матчей, шесть из которых отыграл на ноль.
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