Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА опубликовал видео в память о Перхуне, который умер 18 лет назад

ЦСКА опубликовал видео в память о Перхуне, который умер 18 лет назад
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА в социальной сети опубликовал видео в память о бывшем вратаре команды Сергее Перхуне. Вратарь получил травму во время матча против «Анжи», который проходил 18 августа 2001 года. Он столкнулся головами с нападающим Будуном Будуновым. Перхун скончался 28 августа 2001 года от отека головного мозга.

«Из ворот — в вечность. 18 лет назад не стало Сергея Перхуна», – говорится в официальном «твиттере» московского клуба.

В 1994 году в составе юношеской сборной Украины Перхун ездил на чемпионат Европы в Северную Ирландию и вернулся оттуда с бронзовой медалью. Затем ему пришлось продолжить карьеру в молдавском «Шерифе», а в 2001 году голкипер заключил контракт с ЦСКА. Перхун провёл в составе ЦСКА 13 матчей, шесть из которых отыграл на ноль.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент