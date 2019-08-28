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Редкий финт Салаха и гол через себя — видео лучших мячей 3-го тура АПЛ

Редкий финт Салаха и гол через себя — видео лучших мячей 3-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Представлен топ-5 голов 3-го тура английской Премьер-лиги. Напомним, по итогам трёх туров турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль».

Третьим по красоте голом был признан удар через себя форварда «Вест Хэма» Себастьена Аллера в ворота «Уотфорда». Сам Аллер в этом матче отметился дублем, а его команда добыла выездную победу со счётом 3:1.

На втором месте расположился лидер «Ливерпуля» Мохаммед Салах, который оформил дубль в ворота Бернда Лено в центральном матче тура «Ливерпуль» — «Арсенал». Подопечные Юргена Клоппа одержали уверенную победу со счётом 3:1.

Автором лучшего гола тура стал молодой полузащитник «Борнмута» Харри Уилсон. 22-летний футболист исполнил шикарный штрафной удар в проигранном его командой матче с действующим чемпионом «Манчестер Сити» (1:3).

Видео доступно на «Чемпионате».

В четвёртом туре АПЛ центральным матчем будет встреча «Арсенала» и «Тоттенхэма». Матч состоится 1 сентября и начнётся в 18:30 мск.

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