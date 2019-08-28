Умяров вызван в молодёжную сборную России

6 сентября в Саранске (стадион «Мордовия Арена», 19:00) молодёжная сборная России под руководством старшего тренера Михаила Галактионова матчем со сборной Сербии стартует в отборочном цикле чемпионата Европы 2021 года. Накануне сборов в заявке сборной произошли изменения. В связи с полученной травмой Данилой Глебовым («Ростов») тренерский штаб принял решение вызвать в сборную полузащитника «Спартака» Наиля Умярова.
«В результате проведённого медицинского обследования, которое состоялось 27 августа, у Глебова выявлены признаки повреждения мышечных тканей левого бедра. В ближайшее время футболисту будет назначено соответствующее лечение. Сроки возвращения игрока на поле уточняются», — цитирует Константина Моденова, врача молодёжной сборной России, пресс-служба РФС.
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