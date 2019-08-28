Видео: 5 лучших сейвов 3-го тура английской Премьер-лиги

Представлен топ-5 сейвов и спасений 3-го тура английской Премьер-лиги. Напомним, по истечении трёх туров лидирует в турнирной таблице «Ливерпуль».



На третьем месте расположился голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель, великолепно сыгравший на ленточке ворот после удара хавбека «Шеффилд Юнайтед» Джона Ландстрема.



Вторым стал вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон, не позволивший лидеру атак «Борнмута» Каллуму Уилсону реализовать выход один на один.



Автором лучшего сейва был признан капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис, парировавший удар в ближний угол Шона Лонгстаффа. Усилий Льориса, впрочем, было недостаточно — «шпоры» потерпели сенсационно домашнее поражение от «Ньюкасла» — 0:1.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее была опубликована пятёрка лучших голов 3-го тура АПЛ. Рейтинг возглавил хавбек «Борнмута», забивший шикарный мяч со штрафного в ворота «Манчестер Сити».