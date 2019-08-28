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Синиша Михайлович успешно завершил первый курс химиотерапии

Синиша Михайлович успешно завершил первый курс химиотерапии
Футбол / Италия 0

Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович, у которого ранее была диагностирована лейкемия, выписан из больницы после завершения первого курса химиотерапии. Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Специалист проходил курс с 18 июля. Никаких осложнений во время лечения обнаружено не было. Ранее Михайлович рассказал, что ему диагностировали лейкемию. При этом специалист решил не уходить в отставку с поста главного тренера «Болоньи» — в начале июня он продлил соглашение с клубом до 2022 года.

В матче первого тура Серии А Михайлович руководил командой с привычного места у кромки поля. Его подопечные сыграли вничью с «Вероной» — 1:1.

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