Мексиканский клуб не выигрывает на протяжении 33 матчей подряд
В матче 7-го тура чемпионата Мексики «Веракрус» принимал «Керетаро». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.
Таким образом, серия «Веракруса» без побед увеличилась до 33 матчей. Мексиканский клуб в последний раз одерживал победу в матче 7-го тура чемпионата страны с «Тихуаной» (1:0), который состоялся 26 августа 2018 года. Тяжёлые времена для «Веракруса» начались в конце августа прошлого года. С тех пор на посту главного тренера мексиканского клуба сменилось пять специалистов.
Ранее рекорд продолжительности безвыигрышной серии принадлежал английскому клубу «Дерби Каунти», который установил отметку в 32 матча без побед в сезоне-2007/08, после чего был понижен в классе.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 28 августа 2019
-
18:50
-
18:49
-
18:35
-
18:35
-
18:27
-
18:18
-
18:17
-
18:08
-
18:07
-
18:04
-
17:59
-
17:56
-
17:48
-
17:37
-
17:31
-
17:23
-
17:15
-
16:56
-
16:55
-
16:25
-
16:03
-
15:53
-
15:41
-
15:25
-
15:22
-
15:05
-
15:01
-
14:45
-
14:24
-
14:14
-
14:14
-
13:57
-
13:45
-
13:37
-
13:22
Партнерский контент