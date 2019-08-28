Мексиканский клуб не выигрывает на протяжении 33 матчей подряд

В матче 7-го тура чемпионата Мексики «Веракрус» принимал «Керетаро». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.



Таким образом, серия «Веракруса» без побед увеличилась до 33 матчей. Мексиканский клуб в последний раз одерживал победу в матче 7-го тура чемпионата страны с «Тихуаной» (1:0), который состоялся 26 августа 2018 года. Тяжёлые времена для «Веракруса» начались в конце августа прошлого года. С тех пор на посту главного тренера мексиканского клуба сменилось пять специалистов.



Ранее рекорд продолжительности безвыигрышной серии принадлежал английскому клубу «Дерби Каунти», который установил отметку в 32 матча без побед в сезоне-2007/08, после чего был понижен в классе.

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