Кикнадзе — о массовом переходе игроков «Зенита» в «Сочи»: у меня претензий нет
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал массовый переход игроков «Зенита» в «Сочи» в текущее трансферное окно.
«Эта история меня не напрягает. Нужно задавать вопросы «Зениту» и «Сочи». У меня претензий нет. Надо иметь очень веские основания, чтобы так обвинять. Не готов», — приводит слова Кмкнадзе «Рейтинг букмекеров».
Напомним, этим летом из «Зенита» в «Сочи» перешли защитники Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин и Ибрагим Цаллагов, полузащитники Кристиан Нобоа и Андрей Мостовой, форварды Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Сочи» занимает 15-е место. В активе команды 3 очка. В следующем туре РПЛ «Сочи» в гостях сыграет с «Рубином» (31 августа).
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- 28 августа 2019
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