Бенитес: хотел бы поработать с Месси, мы говорим на одном языке

Главный тренер «Далянь Ифан» Рафаэль Бенитес отметил, что хотел бы однажды поработать с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.



«Я бы хотел поработать с Месси. Он настолько хорош, что я мог бы просто сидеть в стороне и наслаждаться просмотром его игры. Когда он работал с командой Аргентины на тренировочном поле „Манчестер Сити“, мы общались с ним. Мы с Месси говорим на одном языке и говорим мы о футболе», — приводит слова Бенитеса Goal.com.



Бенитес возглавил «Далянь Ифан» в июле 2019 года. Ранее испанский специалист работал в «Ньюкасл Юнайтед». Бенитес не смог спасти команду от вылета в Чемпионшип, но уже в следующем сезоне вернул её в Премьер-лигу. В сезоне-2018/19 клуб финишировал на 13-м месте в АПЛ.

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