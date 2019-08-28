Кононов: понимаю, как обыграть «Брагу»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в преддверии ответного матча раунда плей-офф отбора Лиги Европы с «Брагой» сообщил, что понимает, как можно обыграть соперника.
«У «Браги» есть собственный стиль игры, они не будут отходить от него. Но держать в голове победный счёт они будут, будут стремиться не пропустить от нас и забить сами. Всё остальное мы увидим завтра.
Понимаю ли, как обыгрывать «Брагу» без Тиля и Джордана? Я понимаю, как обыграть «Брагу». Должны понимать это и наши игроки. Мы сделаем для этого всё. Эти два игрока важны для нас, но они не играют, так что надеюсь на тех, кто выйдет завтра и будет отдаваться полностью игре», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Кононов: коллектив «Спартака» внутренне изменился в лучшую сторону
- 28 августа 2019
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