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Источник: Алексей Миранчук — приоритетная трансферная цель «Зенита»

Источник: Алексей Миранчук — приоритетная трансферная цель «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук стал приоритетной трансферной целью «Зенита», утверждает «РБК-Спорт».

Согласно информации источника, сине-бело-голубые предлагали за 23-летнего хавбека «желехнодорожников» чуть более € 20 млн, однако московский клуб отказался продавать игрока. Сам футболист рассчитывает удачно выступить в текущем сезоне и перебраться в один из европейских клубов.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил заинтересованность «Зенита» в подписании братьев Миранчуков. «Не буду комментировать трансферные слухи. Скажу, что со стороны «Зенита» есть интерес. Но о деньгах рассуждать не буду», — приводит слова Кикнадзе «Рейтинг Букмекеров».

В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл за «Локомотив» 8 матчей, забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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