Кверквелия: в ЛЧ хочу сыграть с «Ливерпулем», выступим лучше, чем в прошлом году

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия отметил, что хотел бы встретиться с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, а также рассказал, почему не перебрался в английскую Премьер-лигу.

«В «Локомотиве» мне очень нравится. Я очень люблю Палыча, который столько для меня сделал. А «Лестер»… Если бы я хотел в английскую Премьер-лигу — поехал бы. По мне было предложение, когда мы стали чемпионами. Но я ни о чём не жалею. Остался и рад, что мы во второй раз подряд вышли в Лигу чемпионов. Хочу встретиться с «Ливерпулем», это топ-уровень. Играли против них с «Рубином» на «Энфилде» — такое удовольствие получили! Точно выступим лучше, чем в прошлом году. Постараемся хоть в Лигу Европу выйти», — сказал Кверквелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.