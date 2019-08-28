«Ростов» объявил об уходе Эззатоллахи в бельгийский «Эйпен»

Полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи продолжит карьеру в бельгийском «Эйпене», сообщается на официальном сайте «жёлто-синих».

«Между клубами достигнута договорённость о переходе 22-летнего футболиста. Желаем Саиду удачи!» — сказано в сообщении пресс-службы «Ростова».

За «Эйпен» Эззатоллахи будет выступать на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2019/20.

Минувший сезон 22-летний хавбек провёл в аренде в «Рединге». Всего за английский клуб иранец провёл 4 матча и заработал одно предупреждение. В «Ростов» он перешёл летом 2016 года из мадридского «Атлетико» на правах свободного агента.

В турнирной таблице чемпионата Бельгии «Эйпен» занимает предпоследнее, 15-е, место. В активе команды 2 очка после 5 туров.