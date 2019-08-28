Кверквелия: пусть будет стыдно тем, кто говорит про меня гадости

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия отметил, что находится в хороших отношениях со всеми в московском клубе и не обращает внимания на слухи.
«Причина моего отсутствия на поле простая — я получил травму! Не понимаю, о чём речь, когда говорят о чём-то ещё. Некоторые из-за травм по полгода пропускают. Поверьте, у меня со всеми хорошие отношения. А люди, которые распространяют слухи, уже говорили про меня гадости и раньше. Когда-то они удивлялись, зачем меня взяли в «Локомотив» из «Рубина». Говорили, что я уровень второй лиги. Пусть эти люди закроют свой рот. Пусть им будет стыдно!» — сказал Кверквелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
Кверквелия перешёл из казанского «Рубина» в «Локомотив» в 2017 году. В сезоне-2018/19 грузинский игрок принял участие в 30 матчах РПЛ и забил гол.
- 28 августа 2019
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