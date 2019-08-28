Селихов пропускает тренировку «Спартака» перед ответным матчем с «Брагой» в ЛЕ

Голкипер «Спартака» Александр Селихов не принимает участия в сегодняшней тренировке команды, которая проходит в эти минуты на тренировочной базе в Тушино.

Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову в пресс-службе красно-белых, 25-летний вратарь пропускает занятие по рекомендациям медицинского штаба.

Напомним, в июне Селихову успешно удалили из левой руки временную фиксирующую пластину. Весной вратарь красно-белых получил оскольчатый винтообразный перелом основной фаланги пятого пальца левой кисти.

В четверг, 29 августа, «Спартак» проведёт ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой». Начало встречи — в 20:15 мск. В первом матче на выезде красно-белые уступили со счётом 0:1.