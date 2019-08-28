Главный тренер «Браги»: не вижу у «Спартака» слабых сторон

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со «Спартаком».
«Для нас счёт остаётся 0:0, это новая игра, футболисты должны подходить к ней именно так, нужно быть собранными на новом стадионе. Необходимо ли нам забивать? Мы уже забивали, это всегда было нашей целью, так что забить «Спартаку» завтра также является нашей задачей.
У нас была хорошая серия матчей, но это не показатель перед завтрашней игрой. Но не стоит опираться на результаты предыдущих матчей. Что касается перелёта в Россию, то в прошлом сезоне мы заслужили право играть в отборе Лиги Европы, а это автоматом влечёт за собой такие перелёты. Мы заранее, что такие перелёты возможны.
Команда каждый раз заграницей сталкивается с трудностями, дома нам играть легче, но эти сложности надо преодолевать. Посмотрим, ждут ли нас трудности впереди. У «Браги» есть проблемы по позициям, не все могут сыграть завтра, но к каждой игре мы готовимся заново. У нас есть 11 игроков, которые будут готовы к завтрашней игре.
Нам предстоит огромная работа, чтобы выйти в групповой этап. Нужна концентрация несмотря на то, что мы выиграли первый матч, работы ещё очень много. «Спартак» — это очень серьёзный соперник, у них 22 титула! Также там сё хорошо с финансами, условиями. Не вижу у „Спартака“ слабых сторон.
Жоау Мариу? Он очень хороший игрок и в физическом, и в умственном плане. Это очень хороший трансфер для «Локомотива», — передаёт слова Са Пинту корреспондент „Чемпионата“ Максим Пахомов.
- 28 августа 2019
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