Вратарь «Браги»: сделаем всё, чтобы серии пенальти в игре со «Спартаком» не было
Голкипер «Браги» Лима Матеус поделился мнением о предстоящем ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со «Спартаком». Игра состоится в четверг, 29 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи — в 20:15.
«Спартак» — сильная команда, будет настоящая битва. Но мы команда, с нами тренерский штаб и трибуны. Только вместе мы пройдём этот этап.
Первый матч был очень сложным, но завтра будет ещё тяжелее, ведь мы играем в гостях при фанатах «Спартака». Серия пенальти? Мы готовы к любым поворотам игры, но сделаем всё, чтобы её не было", — передаёт слова Матеуса корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, в первом матче в Португалии «Брага» обыграла «Спартак» со счётом 1:0.
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