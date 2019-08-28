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Р. Мартинес: Лукаку устал от «Олд Траффорд»

Р. Мартинес: Лукаку устал от «Олд Траффорд»
Футбол / Англия 0

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил, что бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, перешедший в миланский клуб из «Манчестер Юнайтед», нуждался в новом вызове.

«Ромелу нужен был новый вызов в карьере. Иногда клуб тебе надоедает. Было видно, что Лукаку устал от „Олд Траффорд“. Думаю, сейчас ему нравится работать с Конте, а проект „Интера“ выглядит интересно. Я снова увидел, как Ромелу смеётся, и это сделало меня счастливым», — приводит слова Мартинеса Mirror.

Трансфер 26-летнего нападающего «красных дьяволов» обошёлся миланскому клубу в € 65 млн. Таким образом, бельгиец стал самым дорогим подписанием в истории нерадзурри. Контракт с «Интером» футболист подписал сроком на пять лет — до 30 июня 2024 года.

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