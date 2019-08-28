Живой коридор для игроков и «захват» Джордана. Яркие фото с тренировки из Тушино

28 августа в Москве на тренировочной базе в Тушино «Спартак» провёл открытую тренировку, готовясь к ответному матчу раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой».



Во время тренировки игроки «Спартака» организовали живой коридор для полузащитников Гуса Тиля и Солтмурада Бакаева, а также для нападающего Джордана Ларссона. Командное занятие прошло на тренировочной базе в Тушино.

В четверг, 29 августа, «Спартак» проведёт ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с португальской «Брагой». Начало встречи — в 20:15 мск. В первом матче, на выезде, красно-белые уступили со счётом 0:1.

Лучшие кадры с тренировки «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.