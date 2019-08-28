Агент Миранчуков: может, «Зенит» сделает предложение, тогда им надо будет думать

Вадим Шпинёв, агент полузащитников «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков, прокомментировал интерес «Зенита» к своим клиентам.

«Прописана ли в контрактах Миранчуков сумма отступных для ухода в другой клуб? Такие вещи не разглашаются. Ни футболист, ни его представитель не имеют права об этом говорить. На данный момент первоочередная задача Лёши и Антона – Лига чемпионов и выступление в национальной сборной, куда они вызваны. Вот об этом они думают.

У Миранчуков действующие трудовые договоры. Они исполняют обязанности в родном клубе, где выросли и стали футболистами. Что будет дальше, не знаю. Может, завтра «Барселона» сделает предложение на € 80 млн и парни уедут. А может, «Зенит» сделает предложение. Тогда парням надо будет думать. Пока нет явной конкретики. Но хочу подчеркнуть, что у ребят всё в порядке в «Локомотиве», нет никаких конфликтов. Нормальная, рабочая атмосфера. Есть ли у братьев Миранчуков желание поиграть в Европе? Вы же читаете их интервью. Ребята открыто говорят об этом", — цитирует Шпинёва «Спорт день за днём».