Агент Миранчуков: может, «Зенит» сделает предложение, тогда им надо будет думать

Вадим Шпинёв, агент полузащитников «Локомотива» Антона и Алексея Миранчуков, прокомментировал интерес «Зенита» к своим клиентам.
«Прописана ли в контрактах Миранчуков сумма отступных для ухода в другой клуб? Такие вещи не разглашаются. Ни футболист, ни его представитель не имеют права об этом говорить. На данный момент первоочередная задача Лёши и Антона – Лига чемпионов и выступление в национальной сборной, куда они вызваны. Вот об этом они думают.
У Миранчуков действующие трудовые договоры. Они исполняют обязанности в родном клубе, где выросли и стали футболистами. Что будет дальше, не знаю. Может, завтра «Барселона» сделает предложение на € 80 млн и парни уедут. А может, «Зенит» сделает предложение. Тогда парням надо будет думать. Пока нет явной конкретики. Но хочу подчеркнуть, что у ребят всё в порядке в «Локомотиве», нет никаких конфликтов. Нормальная, рабочая атмосфера. Есть ли у братьев Миранчуков желание поиграть в Европе? Вы же читаете их интервью. Ребята открыто говорят об этом", — цитирует Шпинёва «Спорт день за днём».
- 28 августа 2019
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