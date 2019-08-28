Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 пройдёт 30 августа

В пятницу, 30 августа, в Монако состоится жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. Её начало — в 14:00 мск.

Уже известны 24 из 48 участников группового этапа: «Хетафе», «Севилья» (оба — Испания), «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» (оба — Англия), «Лацио», «Рома» (оба — Италия), «Боруссия» Менхенгладбах, «Вольфсбург» (оба — Германия), «Ренн», «Сент-Этьен» (оба — Франция), ЦСКА, «Краснодар» (оба — Россия), «Порту», «Спортинг» (оба — Португалия), «Александрия», «Динамо» (оба — Украина), «Стандард» (Бельгия), «Бешикташ», «Истанбул Башакшехир» (оба — Турция), «Вольфсберг» (Австрия), «Базель», «Лугано», «Янг Бойз» (все — Швейцария), «Русенборг» (Норвегия).

21 команда пробьётся в групповой раунд Лиги Европы по итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации турнира и ещё 3 коллектива, уступивших в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

ЦСКА при жеребьёвке окажется в первой корзине посева, а «Краснодар» — во второй. «Спартак», если пройдёт португальскую «Брагу», вероятнее всего, окажется в третьей или четвёртой корзине.

Напомним, что команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе турнира и, согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины будут разведены по разным группам.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляцию группового этапа Лиги Европы.