Канчельскис снова возглавил «Новбахор», он был уволен из клуба 2 месяца назад

Российский тренер Андрей Канчельскис во второй раз возглавил узбекский «Новбахор». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Презентация 50-летнего специалиста в качестве наставника команды состоялась сегодня, 28 августа, в Намангане. Канчельскис подписал с клубом контракт сроком на три года. На презентации российский тренер поблагодарил клуб и болельщиков за оказанное доверие и поддержку. На тренерском мостике он сменил серба Деяна Джурджевича, который работал наставником команды с июня этого года.
После 18 матчей «Навбахор» набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана. В 2018 году под руководством Канчельскиса команда стала третьей в первенстве страны. Уволен российский специалист был в июне из-за неудовлетворительных выступлений коллектива.
- 28 августа 2019
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