«Лилль» разгромил «Сент-Этьен» в домашнем матче Лиги 1

В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Сент-Этьен». Встреча состоялась на стадионе «Пьер-Моруа» во французском городе Вильнёв-д'Аск и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Лилля» Виктор Осимхен. Во втором тайме, на 69-й минуте, главный арбитр встречи Оливье Тюаль назначил пенальти в ворота «Сент-Этьена», который успешно реализовал форвард хозяев Жонатан Бамба. Через 5 минут Осимхен, оформив дубль, довёл счёт до разгромного.



«Лилль» набрал 6 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Сент-Этьен» (4) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ренн», набравший 9 очков в трёх матчах.