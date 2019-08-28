«Лилль» разгромил «Сент-Этьен» в домашнем матче Лиги 1
В матче 3-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Сент-Этьен». Встреча состоялась на стадионе «Пьер-Моруа» во французском городе Вильнёв-д'Аск и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
На 37-й минуте счёт открыл нападающий «Лилля» Виктор Осимхен. Во втором тайме, на 69-й минуте, главный арбитр встречи Оливье Тюаль назначил пенальти в ворота «Сент-Этьена», который успешно реализовал форвард хозяев Жонатан Бамба. Через 5 минут Осимхен, оформив дубль, довёл счёт до разгромного.
«Лилль» набрал 6 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Сент-Этьен» (4) — на 13-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ренн», набравший 9 очков в трёх матчах.
- 28 августа 2019
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