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Магуайр-дирижёр и издевательство Заха — самые обсуждаемые моменты тура в АПЛ

Магуайр-дирижёр и издевательство Заха — самые обсуждаемые моменты тура в АПЛ
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» представляет список самых обсуждаемых моментов 3-го тура английской Премьер-Лиги. Напомним, после трёх туров турнирную таблицу АПЛ единолично возглавляет «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа остаются единственной командой, не терявшей очков в чемпионате.

В список самых резонансных эпизодов тура попали неудачное начало атаки в исполнении защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра в матче с «Кристал Пэлас», издевательство Уилфрида Заха над 34-летним Эшли Янгом в той же встрече и спасение голкипера «Манчестер Сити» в матче с «Борнмутом» после привоза Николаса Отаменди. Каждый из этих моментов собрал миллионы просмотров и тысячи комментариев в соцсетях.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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