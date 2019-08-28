Магуайр-дирижёр и издевательство Заха — самые обсуждаемые моменты тура в АПЛ

«Чемпионат» представляет список самых обсуждаемых моментов 3-го тура английской Премьер-Лиги. Напомним, после трёх туров турнирную таблицу АПЛ единолично возглавляет «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа остаются единственной командой, не терявшей очков в чемпионате.
В список самых резонансных эпизодов тура попали неудачное начало атаки в исполнении защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра в матче с «Кристал Пэлас», издевательство Уилфрида Заха над 34-летним Эшли Янгом в той же встрече и спасение голкипера «Манчестер Сити» в матче с «Борнмутом» после привоза Николаса Отаменди. Каждый из этих моментов собрал миллионы просмотров и тысячи комментариев в соцсетях.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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