Щенсны: Буффон полон энтузиазма, он будет часто появляться на поле в этом сезоне

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны поделился впечатлениями от работы с вратарём Джанлуиджи Буффоном.
«Очень рад, что Буффон вернулся. Я работал с лучшим в мире голкипером на данный момент, Алисоном Бекером, — в „Роме“, а теперь мой партнёр в „Ювентусе“ — лучший вратарь всех времён. Я многому научился у Джиджи, мы с ним дружим. Он полон энтузиазма, как ребёнок, и, уверен, он часто будет появляться на поле в этом сезоне», — приводит слова Щенсны Sky Sport Italia.
Буффон вернулся в «Ювентус» летом 2019 года. Вратарь достался бьянконери бесплатно, так как его контракт с «Пари Сен-Жермен» истёк 30 июня.
Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.
- 28 августа 2019
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