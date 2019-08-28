«Реал» и «ПСЖ» близки к обмену игроками

«Реал» и «Пари Сен-Жермен» ведут переговоры об обмене игроками, сообщает AS.

Согласно информации источника, стороны практически согласовали переход голкипера «сливочных» Кейлора Наваса в стан парижан. На «Парк де Пренс» костариканец будет зарабатывать € 7 млн, что на € 2 млн больше, нежели он получает сейчас. Теперь «Королевский клуб» намерен договориться с чемпионом Франции, чтобы в сделку был включён Альфонс Ареола, которому на «Сантьяго Бернабеу» готовы предложить роль второго вратаря.

Навас перешёл в «Реал» летом 2014 года из «Леванте». Его трансфер обошёлся «Королевскому клубу» в € 10 млн. В текущем сезоне в матчах на клубном уровне вратарь участия не принимал.

Ареола является воспитанником «ПСЖ». В текущем сезоне он сыграл на клубном уровне 4 матча и пропустил 3 мяча.