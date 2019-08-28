Тухель пытается убедить Дембеле перейти в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель пытается убедить вингера «Барселоны» Усмана Дембеле перейти во французскую команду, сообщает Le Parisien.



Ранее сообщалось, что Дембеле и полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич станут частью сделки по переходу нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб. По информации источника, Дембеле не хочет покидать «Барселону», но его пытается убедить наставник парижской команды. Ранее Тухель уже пытался переманить 22-летнего французского игрока, однако его старания не увенчались успехом.



Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 125 млн. В сезоне-2018/19 французский футболист принял участие в 29 матчах Примеры, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

«Барселона» близка к подписанию Неймара