«Лестер» обыграл «Ньюкасл» в серии пенальти и вышел в 1/16 финала Кубка лиги

В среду, 28 августа, состоялось семь матчей 1/32 финала Кубка английской лиги.

«Лестер Сити» на выезде в серии пенальти обыграл «Ньюкасл Юнайтед». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти хозяева допустили два промаха, тогда как гости — всего один.

В других матчах «Сандерленд» в гостях обыграл «Бёрнли» (3:1). «Борнмут» на своём поле оказался сильнее «Форест Грин» (1:0). «Куинз Парк Рейнджерс» дома уступил «Портсмуту» (0:2). «Эвертон» на выезде выиграл у «Линкольна» (4:2). «Шеффилд Уэнсдей» также в гостях обыграл «Ротерхэм» (1:0). «Суонси Сити» на своём поле разгромил «Кембридж Юнайтед» (6:0).

Напомним, действующим обладателем Кубка английской лиги является «Манчестер Сити». В финале турнира прошлого сезона «горожане» в серии пенальти обыграли «Челси».