«Сампдория» сделала «Зениту» новое предложение по Ригони
«Сампдория» предприняла новую попытку подписать полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Согласно информации источника, генуэзский клуб готов взять 26-летнего хавбека в годичную аренду с последующим обязательством выкупа контракта игрока за € 9,5 млн. Саму аренду аргентинца «Сампдория» оценивает в € 500 тыс.
Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.
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