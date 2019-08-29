«Сампдория» сделала «Зениту» новое предложение по Ригони

«Сампдория» предприняла новую попытку подписать полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Согласно информации источника, генуэзский клуб готов взять 26-летнего хавбека в годичную аренду с последующим обязательством выкупа контракта игрока за € 9,5 млн. Саму аренду аргентинца «Сампдория» оценивает в € 500 тыс.

Ригони перешёл в «Зенит» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2017 года. Первую половину сезона-2018/19 26-летний футболист провёл в «Аталанте», выступая за итальянский клуб на правах аренды. В составе «Зенита» Ригони сыграл в 11 матчах минувшего сезона, забив три гола и отдав шесть голевых передач. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года.

