Гилерме — о жеребьёвке ЛЧ: интересно сыграть против «Барселоны», «Сити», ПСЖ
Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился ожиданиями о предстоящей жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов.
«Нам всё равно, кто попадется в группе, так как в таком турнире не может быть слабых соперников. Мы должны быть готовы ко всему. Если говорить о моих предпочтениях, то всегда интересно играть против топ-клубов: «Барселоны», «Манчестер Сити», „Пари Сен-Жермен. Посмотрим“, — приводят слова Гилерме „Известия“.
Ранее стало известно, что «Локомотив» оказался в самой низшей четвёртой корзине жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдёт в четверг, 29 августа, в Монако. Церемония начнётся в 19:00, мск. Всего в жеребьёвке примут участие 32 команды из стран Старого света.
«Локомотив» оказался в 4-й корзине перед жеребьёвкой группового этапа ЛЧ
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