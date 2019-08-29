Гилерме — о жеребьёвке ЛЧ: интересно сыграть против «Барселоны», «Сити», ПСЖ

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился ожиданиями о предстоящей жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов.

«Нам всё равно, кто попадется в группе, так как в таком турнире не может быть слабых соперников. Мы должны быть готовы ко всему. Если говорить о моих предпочтениях, то всегда интересно играть против топ-клубов: «Барселоны», «Манчестер Сити», „Пари Сен-Жермен. Посмотрим“, — приводят слова Гилерме „Известия“.

Ранее стало известно, что «Локомотив» оказался в самой низшей четвёртой корзине жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдёт в четверг, 29 августа, в Монако. Церемония начнётся в 19:00, мск. Всего в жеребьёвке примут участие 32 команды из стран Старого света.