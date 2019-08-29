Бийол: ЦСКА считают одним из фаворитов Лиги Европы
Словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол в преддверии жеребьёвки группового этапа Лиги Европы заявил, что армейская команда считается одним из фаворитов турнира, поэтому каждый матч будет играть на победу.
«В матче с каждой командой, против которой мы выйдем на поле, будем настроены только на победу. Нас считают одними из фаворитов турнира, поэтому мы должны показать достойный результат. Безусловно, опыт, полученный в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов, должен помочь нам в нынешнем сезона в Лиге Европы», — приводят слова Бийола «Известия».
Напомним, что жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа. Церемония, в которой примут участие 48 клубов, начнётся в 14:00, мск.
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