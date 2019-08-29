Кикнадзе: оформили 9 сделок на сумму, равную контракту игрока в прошлом году

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подвёл итоги летней трансферной кампании «железнодорожников».

«В это трансферное окно мы оформили девять сделок на сумму, равную контракту одного игрока в прошлом году. Поэтому кто знает… Считаю, что мы хорошо отработали, я доволен. Подписали игроков, которые могут усилить команду, и футболистов на перспективу. Когда обозначали пути развития, мы говорили, что смотрим на молодых игроков, которые способны усилить команду. Если вы проанализируете, что было сделано, то увидите, что всё именно в этой канве.

Получилось ли заработать на продажах? Не получилось. Ну что значит не получилось, просто сегодня игроки, на которых мы можем заработать, составляют костяк команды. Это с точки зрения бизнеса угрожает нашим возможным успехам в Лиге чемпионов. Поэтому было принято решение, что мы крайне осторожно относимся к продажам в нынешнее трасферное окно. Посмотрим, что будет зимой, как сыграем в Лиге чемпионов", — сказал Кикнадзе в интервью «Известиям».