Источник: «ПСЖ» и «Барселона» не смогли договориться по трансферу Неймара

Испанская «Барселона» и французский «Пари Сен-Жермен» не смогли договориться по переходу Неймара, сообщает RMC.



По сведениям источника, последние два дня клубы вели активные трансферные переговоры по возвращению бразильского нападающего в стан каталонской команды, однако в результате парижане отказались от предложения «Барсы».

Ранее сообщалось, что 27-летний форвард изъявил желание покинуть ряды французского клуба. В сезоне-2018/19 Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт игрока с парижской командой действителен до 30 июня 2022 года.

Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год.